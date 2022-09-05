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İHA'larla dakikada 12,5 milyon hektar orman taranıyor

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#Samsun#İHA#Orman
İHAlarla dakikada 12,5 milyon hektar orman taranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:42

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde sayıları 8’e çıkarılan insansız hava araçları (İHA) ile Türkiye ve KKTC'de 7 gün 24 saat, dakikada 12,5 milyon hektar alan taranarak yangınlara karşı denetim yapılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İHA'lar, yangın mahallinden aktardıkları görüntülerle sanki yangın alanındaymışız gibi yangını kontrol etmemizi sağlıyor" dedi.

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Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara karşı teknolojik denetimleri artırıyor. OGM bünyesinde sayıları 8'e çıkarılan insansız hava araçları ile Türkiye'de Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ve KKTC'de 7 gün 24 saat boyunca dakikada 12,5 milyon hektar alan taranarak orman yangınlarına karşı denetim yapılıyor.

23 bin fit yüksekliğe ulaşan İHA'lar, yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesinde başrol oynuyor. İHA’lardan elde edilen görüntüler ise OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

İHAlarla dakikada 12,5 milyon hektar orman taranıyor

İHA'ların ilettiği görüntüler üzerinden ormanların durumu ile arazöz, iş makinesi, uçak ve helikopter gibi araçların çalışmalar izleniyor. İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o bölgelere yönlendirme yapılıyor.

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İHAlarla dakikada 12,5 milyon hektar orman taranıyor

'ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ'

Yangınla mücadele kapsamında kullandıkları envanterin yerli üretim olması konusunda özenli davrandıklarını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şu ifadeleri kullandı:
"Kamu kurumları arasında teknolojiyi en iyi kullananlardan biri OGM'dir. Orman yangınları başta olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinde teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyada, ABD'den sonra orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan ilk ülkeyiz. Şu anda 8 tane İHA'mız sürekli olarak gökyüzünde ormanlarımızı gözetliyor ve elde ettiği görüntüleri de mobil yangın gözetleme aracına, Ankara'da bulunan genel müdürlüğümüzde, diğer müdürlüklerimize aktarıyor. İHA'lar, yangın mahallinden aktardıkları görüntülerle sanki yangın alanındaymışız gibi yangını kontrol etmemizi sağlıyor. Yangının etrafındaki yolları, araçlarımızı görebiliyoruz. Bu sayede araçlarımızı daha etkin müdahale konusunda kullanabiliyoruz. Bu teknolojilerin tamamen yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle 'Yangın Davranış Modellemesi' adını verdiğimiz yapay zekayı ön plana çıkaran projemiz tamamlanmak üzere." 

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İHAlarla dakikada 12,5 milyon hektar orman taranıyor

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#Samsun#İHA#Orman

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