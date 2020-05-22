İğrenç olayda anne ve baba birbirlerini suçladı

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu olan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından mahkemede ilk savunmasını yapan Ö.A., sevgilisi olan H.H.K.’nın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Sanık H.H.K.’nın silahı olduğunu bildiği için korktuğunu anlatan anne Ö.A. ifadesinde, “Eşimi öldürebileceğini, aileme zarar verebileceğini belirterek beni tehdit edip benim onunla görüşmemi sağlamaya çalışıyordu. Ben bu tehditlerinden tedirgin olduğum için sanıkla buluşmaya devam ettim. Sanığın değişik cinsel istekleri oluyordu. Başka kadınlar bulmamı istiyordu. Sanığın bana olan tehditleri sebebiyle korktuğumdan dolayı bu durumu eşimi de polise de anlatamıyordum. Sanığın benden olan taleplerini yerine getirmek zorunda kalıyordum, çünkü sürekli beni tehdit ediyordu. Sanık, kızım mağduru da tanıyordu, kızımla birlikte olmak istediğini söyleyerek bana kızımı ayarlamamı yine tehditle söyledi.

Tutuklu sanık anne Ö.A., "Ben kesinlikle iddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum, yapmış olduğum ve savunmamda belirtmiş olduğum eylemleri diğer sanığın baskı ve tehditleri sebebiyle yapmak zorunda kaldım, suç kastıyla hareket etmiş değilim, bu yüzden beraatıma karar verilmesini istiyorum” diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ, SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Tutuklu diğer sanık H.H.K. ise suçlamaları kabul etmedi ve kimseden çıplak fotoğraf istemediğini söyledi.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk savunmaların ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANMIŞLARDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede ‘çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Ö.A. ve H.H.K., tutukluk incelemesi yapılan 22 Nisan’da serbest bırakılmış, mağdur kızın babasının 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonucu yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

ÇOCUKLAR BABAYA VERİLDİ

Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.’nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açarken, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi’nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini mahkemece babaya verildi.