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İğrenç olay! Kızına cinsel saldırıdan tutuklandı

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#Tekirdağ#Şarköy#Cinsel İstismar
İğrenç olay Kızına cinsel saldırıdan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 11:47

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde hurdacılık yapan Serkan K., (41) eşinden ayrılıp yanına yerleşen kızı G.K.'ye (23) 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

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Şarköy'de eşinden ayrılan G.K., bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra yaklaşık 2 ay önce 3 yaşındaki kızıyla birlikte annesinden ayrı ve yalnız yaşayan babası Serkan K.'nin yanına taşındı. İddiaya göre bir gece birlikte alkol alan baba-kız, evde ayrı odalarda uyudu. Gece yarısı kızının yatığına giren Serkan K., cinsel saldırıda bulundu. Sabah evden ayrılan G.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek babasından şikayetçi oldu. G.K., ifadesinde gece 1 kadeh alkol aldıktan sonra uyuduğunu, sabah kalktığında babasının yanında yattığını belirterek, "Bana cinsel saldırıda bulunan babamdan şikayetçiyim" dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve 'yaralama', 'hırsızlık', 'tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan Serkan K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eşi ile uzun yıllardır ayrı yaşadığını anlatan Serkan K.,yaklaşık 2 ay önce eşiyle ailevi problemler yaşayan kızının yanına gelerek evinde kalmaya başladığını söyledi.

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Olay gecesi kızı ile birlikte bir miktar alkol aldıklarını söyleyen Serkan K., "Gecenin sonunda ben sürekli yatmakta olduğum kendi odama geçtim ve uyudum. Kızım ve torunum evimizin salonunda yatmaktadırlar. Ben sabah saatlerinde kapı sesi duymam üzerine uyandım ve camdan baktığımda kızımın gitmekte olduğunu görünce kendisine seslenerek nereye gitmekte olduğunu sordum. Kızım da 'anneme gidiyorum' diyerek oradan uzaklaştı. Ben kesinlikle kızıma karşı cinsel amaçlı olarak herhangi bir fiziki eylemde bulunmadım. Kızımın bana iftira attığını düşünüyorum. Muhtemelen ayrı yasayan eşim ve teyzesinden dolayı veyahut da benimle yaşamaktan sıkılmış olabileceğinden bu yönde bir gerçeği yansıtmayan iddiada bulunduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Üzerime atıl suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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#Tekirdağ#Şarköy#Cinsel İstismar

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