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İğrenç olay! Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösterdi

#İstanbul#Arnavutköy#Cinsel Taciz
İğrenç olay Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösterdi

Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs beklerken cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen eski polis M.A. olduğunu tespit etti.

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Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi. Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaşarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım istediğiyle şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçtı.

FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLEN POLİS OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI!

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.’yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#İstanbul#Arnavutköy#Cinsel Taciz

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