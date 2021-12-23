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İğrenç olay! Dedeye 30 yıl hapis cezası verildi, mide bulandıran detaylar...

#İstanbul#Bahçelievler#Cinsel İstismar
İğrenç olay Dedeye 30 yıl hapis cezası verildi, mide bulandıran detaylar...

İstanbul Bahçelievler'de torununa cinsel istismarda bulunarak hamile bırakan Durmuş O.'ya (73) 30 yıl hapis cezası verildi. 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığı belirlenen 16 yaşındaki D.O.'nun doğan bebeğinin DNA'sı Durmuş O. ile yüzde 99,99 eşleşti. Durmuş O. hakkında diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı bir iddianame düzenlendi. Durmuş O.'nun torunlarını lunaparka göndermeme tehdidiyle istismar ettiği tespit edildi.

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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık dede Durmuş O., SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile mağdur kızın anne ve babası da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu. Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, D.O.'nun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Dede Durmuş O. hakkında diğer torunu olan K.O.'ya (18) 5 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir iddianame düzenlendi 'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınmak istenen Durmuş O., bu olayda da susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013 ile 2021 yılları arasında Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur D.O.'nun 15 Ocak 2021 günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittiği ve yapılan muayenede mağdurun 32 haftalık gebe olduğunun tespit edildiği belirtildi. 16 Ocak 2021'de mağdurun doğum yapması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da iddianamede aktarıldı.

D.O. soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan beyanında aynı binada oturan dedesinin 8 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. İlk olayın kendisi 8 yaşındayken yaşandığını dile getiren D.O. "Anneme ve babama söylemekle tehdit edip 'Annene söylerim, babana söylerim, öğrendikleri zaman evden kovulursun' diyerek zorluyordu. Bu olaylar neticesinde doğum yaptım. Şikayetçiyim" demişti. Durmuş O.'nun torunlarını lunaparka göndermeme tehdidiyle istismar ettiği tespit edildi.

Sanık Durmuş O. ise susma hakkını kullandı. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurdan doğan bebeğin biyolojik babasının yüzde 99,99 dede Durmuş O. olduğunun tespit edildiği ifade edildi. İddianamede dede Durmuş O. hakkında '12 yaşından küçük mağdura karşı cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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#İstanbul#Bahçelievler#Cinsel İstismar

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