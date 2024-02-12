×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç mesajlar atıp kapısına dayanmıştı! Genç kadının kâbusu olan sapık komşu yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kadına Şiddet#Kadın Cinayeti
İğrenç mesajlar atıp kapısına dayanmıştı Genç kadının kâbusu olan sapık komşu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 11:11

Ankara'da Perihan Ö., sosyal medyada paylaştığı videoda komşusu Muhammed K.'nin 1 yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip, taciz ve ölüm mesajları gönderdiğini ileri sürerek yardım istedi. Muhammed K., polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Perihan Ö.'nün yardım talebinde bulunduğu video, sosyal medyada 'Perihan Öldürülecek' başlığıyla paylaşıldı. Perihan Ö. videoda, karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri sürerek, "Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç hale getireceğini söylüyor. Önce bir süre sahte hesaplardan yazdı. Sahte hesaplar olduğu için ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp, dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp, zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı. Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti. Karakola gittik, şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Artık 1-2 ay sonra yolda arkamdan bıçak saplar, ya da önümü keser bilmiyorum. Ben artık dayanamıyorum, ben ölmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Artık sokağa çıkarken korkuyorum, markete giderken korkuyorum" dedi.

Haberin Devamı

İğrenç mesajlar atıp kapısına dayanmıştı Genç kadının kâbusu olan sapık komşu yakalandı

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perihan Ö.'yü koruma altına alırken, Muhammed K. de gözaltına alındı. Perihan Ö. ifadesinde de şüpheli Muhammed K.'nin saplantılı olarak kendisini takip ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu konu hakkında 2023 yılında da polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu ancak şüphelinin eylemlerine devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

İğrenç mesajlar atıp kapısına dayanmıştı Genç kadının kâbusu olan sapık komşu yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Kadına Şiddet#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!