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İğne yapıldı, fenalaşarak hayatını kaybetti! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

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#Melis Kıymet#Amasya#İğne
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 15:32

Amasya'da boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden Melis Kıymet (7) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle dün sabah, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Daha sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İğne yapıldı, fenalaşarak hayatını kaybetti Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Melis'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Hattat Hamdullah Efendi Camii'ne getirildi. Nuran Zehra Kıymet kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Çağlar Kıymet'in ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenaze namazının ardından Melis Kıymet, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Melis Kıymet#Amasya#İğne

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