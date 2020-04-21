İğne olmak oruç bozar mı? Serum vurulmak orucu etkiler mi?
İğne vurulmak ve serum takılmak orucu bozar mı soruları, Ramazan ayı içerisinde birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. İğne vurulunca oruç ibadetinin etkilenip etkilenmediği konusunda bilgi edinecek olan vatandaşlar, buna göre hareket edecek. Peki, serum ya da iğne vurulunca oruç ibadeti etkilenecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İğne vurulunca oruç ibadeti etkilenir mi sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Rahatsızlıkları dolayısıyla iğne ya da serum vurulmak zorunda olan vatandaşlar, Diyanet'in bu konuda verdiği icazeti merak ediyor. Peki, iğne olmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İĞNE OLMAK VE SERUM VURULMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
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