Iğdırlı çocuklar Anıtkabir’de

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Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki bir grup öğrenci, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle tutulan saygı nöbeti değişimini canlandırdı. Iğdır Valiliği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bu videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğrenciler videoda ahşaptan silahlarla, okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapıyordu. Video milyonların beğenisini kazanıp, paylaşım rekoru kırdı.

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İLK KEZ UÇAĞA BİNDİLER

Öğrenciler Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gülali ve Hüseyin Sevgül öğretmenleri Zeynep Avar’la birlikte Milli Savunma Bakanlığı’nın davetiyle Ankara’ya getirildi. Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenciler, saygı nöbeti tutan askerlerle yan yana yürüdü, nöbet değişimini izledi, Anıtkabir’i gezdi.

Öğretmenleri Zeynep Avar, “Her şey öğrencimizin Anıtkabir’i merakıyla başladı. Anıtkabir’in görüntülerini gösterirken bu video fikri oluşmuştu. Milli Savunma Bakanlığı’nın davet etmesiyle bu çocuklar Anıtkabir’i ziyaret etme şansı yakaladılar. İlk kez uçağa bindiler. Uçakta da hep Atatürk’ü konuştular” dedi.