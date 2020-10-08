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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Iğdır’da kaçakçılık operasyonu

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Iğdır’da kaçakçılık operasyonu
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında 7 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında Suveren Jandarma kontrol noktasında arama yaptı. Şüpheli 4 araçta yapılan kontrol ve aramalar neticesinde 12,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 408 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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