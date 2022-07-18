Iğdır’da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

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Türkiye’de de sıkça görülen engerek yılanları havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Iğdır’da da engerek yılanı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine yılan girdiğini fark eden iş yeri sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucunda yakaladı.

Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve engerek olduğu tespit edilen yılan, doğaya bırakıldı.

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Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını ve vatandaşların müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğini vurguladı.