Iğdır'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi 2020

Deprem haberlerinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında ‘Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?’ gibi sorular gündeme geliyor. Vatandaşlar bu konuda Kandilli Rasathanesi'nin güncel son açıklamalarını sorguluyor. İşte, güncel son depremler listesi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.08.12 02:29:06 39.7495 44.1437 5.4 -.- 4.4 4.3 KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel

2020.08.12 02:25:45 38.4243 38.6893 6.4 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.08.12 01:59:18 37.8855 26.7940 21.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.08.12 00:25:00 39.1397 27.8840 9.5 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.11 23:13:43 38.1768 38.5930 8.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 22:56:59 41.4797 43.8363 8.5 -.- 3.1 3.2 GURCISTAN İlksel

2020.08.11 22:21:12 41.3700 43.9137 9.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel

2020.08.11 21:55:56 37.8285 27.5797 14.3 -.- 1.6 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.08.11 21:51:25 37.8837 27.5852 11.9 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.08.11 21:16:44 35.3853 26.6288 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.11 19:23:18 39.0907 27.8145 13.0 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.11 18:18:20 38.2825 38.8035 6.2 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 16:19:35 38.2690 38.7322 19.1 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 16:18:53 40.2662 31.3753 8.4 -.- 1.6 -.- BOZYAKA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2020.08.11 13:28:50 40.1850 34.6380 5.0 -.- 3.3 3.3 EKMEKCI-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2020.08.11 12:26:58 37.7817 32.2603 0.0 -.- 1.2 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel

2020.08.11 11:59:27 39.1558 40.5067 2.1 -.- 2.6 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2020.08.11 10:50:22 36.5612 28.9202 31.6 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.11 10:41:25 38.2255 38.6732 9.1 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 10:40:47 38.2795 38.6918 2.2 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.08.11 10:35:51 38.2475 38.6812 5.0 -.- 2.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 09:55:26 38.2453 38.6858 7.7 -.- 2.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 09:11:06 37.9132 37.6018 6.8 -.- 2.1 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2020.08.11 07:15:35 38.2253 38.7873 9.3 -.- 2.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.11 05:37:17 37.1172 31.0175 124.1 -.- 2.5 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2020.08.11 04:43:33 36.8883 27.6763 13.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.11 02:56:32 37.8403 29.2995 17.9 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2020.08.11 02:05:04 40.8688 32.4958 5.0 -.- 2.6 -.- AKTASKURTLAR-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.08.11 01:35:06 39.7810 42.5263 8.2 -.- 2.4 -.- CATALPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.08.11 00:23:54 38.4140 39.2332 5.0 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel