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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Iğdır'da bulunan tarihi polis merkezi yıkıldı

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Iğdır'da bulunan tarihi polis merkezi yıkıldı
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Iğdır merkezde bulunan ve yıllarca bir çok kişinin ilk sorgulandığı Polis Merkezi binası yıkıldı.

Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan Polis Merkezi kentsel dönüşüm ve şehir merkezi genişletme çalışmaları kapsamında yıkılması kararlaştırıldı. Alınan kararın ardından polis merkezinin aynı bölgeye yakın bir yere taşınırken tarihi polis merkezi Iğdır Belediyesi ekipleri yardımları ile çevre güvenliğinin alınmasının ardından iş makineleri ile yıkıldı.

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