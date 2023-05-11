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Iğdır’a Alagöz aşısı

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#Iğdır#Cantürk Alagöz#AK Parti
Iğdır’a Alagöz aşısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

Pandemi döneminde Türkiye’ye Sinovac aşıyı ilk kez getirerek adından söz ettiren Keymen İlaç’ın da bağlı olduğu Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, AK Parti’nin Iğdır’dan birinci sıra milletvekili adayı.

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Iğdır Futbol Kulübü Başkanlığı da yapan Alagöz seçimde son düzlüğe girerken bir işinsanı olarak doğduğu, büyüdüğü kente yapacaklarını anlattı. Iğdırspor ile gençler arasında görülmemiş bir heyecan yarattıklarını ifade eden Alagöz, “İstihdam sorununu bütünüyle çözmüş ilk şehir olacağız. Göç vermeyeceğiz, göç alacağız” diye konuştu. Nahçıvan’a açılan Dilucu Sınır Kapısı başta olmak üzere gümrük kapılarındaki sorunları çözme vaadinde de bulunan Alagöz, “Iğdırımızı marka bir şehir yapacağız” dedi.

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#Iğdır#Cantürk Alagöz#AK Parti

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