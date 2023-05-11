Iğdır’a Alagöz aşısı

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Iğdır Futbol Kulübü Başkanlığı da yapan Alagöz seçimde son düzlüğe girerken bir işinsanı olarak doğduğu, büyüdüğü kente yapacaklarını anlattı. Iğdırspor ile gençler arasında görülmemiş bir heyecan yarattıklarını ifade eden Alagöz, “İstihdam sorununu bütünüyle çözmüş ilk şehir olacağız. Göç vermeyeceğiz, göç alacağız” diye konuştu. Nahçıvan’a açılan Dilucu Sınır Kapısı başta olmak üzere gümrük kapılarındaki sorunları çözme vaadinde de bulunan Alagöz, “Iğdırımızı marka bir şehir yapacağız” dedi.