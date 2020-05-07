İGDAŞ açılımı nedir? İGDAŞ kimin?

İGDAŞ'ın açılımı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş'dir.

İGDAŞ kimin sorusunun cevabını bulabilmek için kurumun ortaklık yapısını incelemek gerekiyor. İGDAŞ ortaklık yapısına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılğı yüzde 94,46 ile en büyük ortak konumunda. İETT Genel Müdürlüğü’nün yüzde 5,46 oranında payı bulunan kurumda, yüzde 0,03 ile Hamidiye Kaynak Suları, yüzde 0,03 ile İstanbul İmar İnşaat, yüzde 0,02 ile İstanbul Ulaşım Haberleşme’nin payı bulunuyor.