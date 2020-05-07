İGDAŞ açılımı nedir? İGDAŞ kimin?
Pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan birisi olan İGDAŞ açılımı, yıllardır İstanbul'da doğalgaz dağıtım hizmeti veren kurum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. İGDAŞ kimin sorusu ile de kurumun özel olup olmadığı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların araştırdığı hususlardan birisi oluyor. İşte, İGDAŞ açılımı ve İGDAŞ kimin sorularının cevabı
İGDAŞ'ın açılımı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş'dir.
İGDAŞ kimin sorusunun cevabını bulabilmek için kurumun ortaklık yapısını incelemek gerekiyor. İGDAŞ ortaklık yapısına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılğı yüzde 94,46 ile en büyük ortak konumunda. İETT Genel Müdürlüğü’nün yüzde 5,46 oranında payı bulunan kurumda, yüzde 0,03 ile Hamidiye Kaynak Suları, yüzde 0,03 ile İstanbul İmar İnşaat, yüzde 0,02 ile İstanbul Ulaşım Haberleşme’nin payı bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle