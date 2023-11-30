İftiraya uğrayan doktor Ufuk Salman görevine iade edildi... Karar sonrası ilk açıklama

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Menteşe'de yaşayan Esra Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman'ın kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk Salman'ın avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Salman'ın tahliyesine karar verdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede, Esra'nın Ufuk Salman'ı kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu anlattı.

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Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma kapsamında açığa alınan Dr. Ufuk Salman, tekrar görevine iade edildi.

Salman, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, durumunun talihsiz ve trajik olduğunu belirtip, "Ailem ve dostlarım hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sonuç olarak işime geri dönmüş oldum. Valilik, savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce bu durum netleşti. Karşı tarafın iddiaları tamamen asılsızdı. En başından beri görevimin başına dönmek istiyordum. Bu sürecin sonunda hesaplaşma olacağını söylemiştim.

'MESLEKTAŞ DEMEYE UTANDIĞIM KİŞİYLE İLGİLİ OLARAK DA HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIM'

Hesaplaşma karşı tarafla ilgili. Meslektaş demeye utandığım, yüzüme bile bakamayacak olan kişiyle ilgili olarak da hukuki süreci başlattım. En başından beri gönlüm ferah, anlım aktı. Süreç, bu durumu bize yaşatanlar ceza alıncaya kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Dr. Salman’ın, Esra Ç.’ye 'git şikayetçi ol' diyen meslektaşı Hülya K. hakkında şikayette bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'İFTİRALAR KORKUNÇ BOYUTLARDA AİLEMİ YIPRATTI'

Dr. Ufuk Salman, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Bugüne kadar mesleğimi, meslek etiği ve insani vicdanımla, hakkıyla yerine getirdim. Hasta ve hasta yakınlarından hep güzel geri dönüşler aldım. Meslek hayatımda görevim ile ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. Aksine teşekkür ve onur duyacağım tebrikler aldım. Hakkımdaki bu iftira süreci hem beni hem ailemi hem de çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti. En başta eşim, ailem ve çevremdeki herkes perişan oldu. Hem gazete başlıkları hem de hakkımdaki iftiralar korkunç boyutlarda ailemi yıprattı.

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Alnımın ak, vicdanımın tertemiz olması haricinde bu güzel insanların benim yanımda olması ile iftiralara karşı dimdik ayakta durabildim. Bu süreçte ailemle ve çevremdeki her güzel insanla dimdik ayaktayız. Fakat bu iftiralardan ve dedikodulardan dolayı ailemin döktüğü her bir gözyaşı damlası için sürecin sonuna kadar avukatım Salih Tozlu ile takipçisiyiz. İftiracı hakkında da hukuki olarak davamızı başlattık. Meslek etiğini yerle bir eden kişiler hakkında da gerekli başvuruları yaptık" demişti.