İftiraya uğradı göreve döndü

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede, Esra Ç.'nin Ufuk Salman'ı kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu anlattı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma kapsamında açığa alınan Dr. Ufuk Salman, tekrar görevine iade edildi. Dr. Salman’ın, Esra Ç.’ye 'Git şikâyetçi ol’ diyen meslektaşı Hülya K. hakkında şikâyette bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.