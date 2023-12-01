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İftiraya uğradı göreve döndü

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#Muğla#Ufuk Salman#İftira
İftiraya uğradı göreve döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 07:00

Muğla Menteşe'de yaşayan Esra Ç. (17), 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman'ın (31) kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikâyetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk Salman'ın avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hâkimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Salman'ın tahliyesine karar verdi.

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede, Esra Ç.'nin Ufuk Salman'ı kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu anlattı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma kapsamında açığa alınan Dr. Ufuk Salman, tekrar görevine iade edildi. Dr. Salman’ın, Esra Ç.’ye 'Git şikâyetçi ol’ diyen meslektaşı Hülya K. hakkında şikâyette bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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#Muğla#Ufuk Salman#İftira

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