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İftar yapan fırıncılar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı

#Zehirlenme#İftar#Karabük
İftar yapan fırıncılar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.

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Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Zehirlenme#İftar#Karabük

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