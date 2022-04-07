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İFTAR DUASI nasıl okunur? Oruç açarken okunacak iftar duasının Türkçe ve Arapça okunuşu

#İftar Duası#İftar Duası Türkçe#Oruç Açarken Okunacak Dua
İFTAR DUASI nasıl okunur Oruç açarken okunacak iftar duasının Türkçe ve Arapça okunuşu

İftar duası, ramazan orucunu tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan’da başladı. Farz olan oruç ibadeti Ramazan Bayramı arefe gününe kadar devam edecek. İftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duran vatandaşlar, oruçlarını açmadan önce dua ediyorlar. Peki, iftar duası nasıl yapılır?

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İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanının gelmesi ile beraber farz olan oruç ibadeti yerine getirilmeye başlandı. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştı. Müslümanlar iftar ve imsak saatlerine göre oruç tutuyorlar. İşte iftarda oruç açarken okunacak dua

İFTAR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

ORUÇ AÇTIKTAN SONRA OKUNACAK YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

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Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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#İftar Duası#İftar Duası Türkçe#Oruç Açarken Okunacak Dua

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