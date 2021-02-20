‘İffetli kadın’ polemiği: ‘Çıplak aranan dakikasında şikâyet eder’

Bunun üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin söz alarak, “Ben sizden özür bekliyorum. Beni hedef gösteriyorsunuz. Yalancı, vicdansız ya! Bu FETÖ’cü taktiği. Hapishanede ne kadar FETÖ’cü kadın varsa; aman Allah’ım başörtüsü savunucusu oldular. Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir ‘Aferin’ geldi” diye konuştu.