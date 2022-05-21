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İfadesi ortaya çıktı: Annesini ‘ilişkisi var’ diye öldürmüş

#Cinayet#Serap Bor#Eskişehir
İfadesi ortaya çıktı: Annesini ‘ilişkisi var’ diye öldürmüş

Eskişehir’de annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle öldüren, 3 komşusunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 15 yaşındaki İ.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. İ.A.’nın ifadesinde annesini bir erkekle ilişkisi olduğu için aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Serap Bor, önceki gün evine gelen, babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen’i (50) de yaralayıp kaçtı. Polis, İ.A. ile babası Erkan A.’yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. ‘kasten öldürme ve yaralama’, babası Erkan A. ise ‘azmettirme’ suçlamasıyla tutuklandı.

‘SİNİRLENDİM, YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİM’

İ.A., ifadesinde annesi Serap Bor’u bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi. Eve konuşmak için gittiğini öne süren İ.A. “Olay günü annemin bir adamla ilişkisi olduğunu düşünerek konuşmak için evine gittim. Annem evde yoktu. Anneannemler komşularıyla ekmek yapıyordu. Bu sırada yemek yiyip annemi bekledim. Annem geldiğinde ilişkisi olduğu adamı sordum, oda bana ‘size ne?’ dedi. Ben de sinirlendim ve dayımın evde tüfeği olduğunu hatırladım. Yanımda daha önceden aldığım 4 fişek, tüfeğin içinde 2 tane olmak üzere toplam 6 fişek vardı. Tüfeği aldım koridorda tartıştığım annemle karşılaştık. Yakın mesafeden ateş ettim. Sonra ekmek yapan anneanneme 4 el ateş ettim. Komşu kadınlara gelip gelmediğini bilmiyorum. O panikle kaçtım, tüfeği de evin karşısındaki bir arsaya attım. İki saat otobüs durağında oturdum. Sonra annemi merak ettim eve doğru gelirken polis beni yakaladı. Babamın bu olaydan haberi, ilişkisi yok annemi öldürme kastım yoktu. Konuşmaya gitmiştim, pişmanım” dediği belirtildi.

Oğlunu azmettirdiği öne sürülen Erkan A.’nın ise suçlamaları reddettiği belirtildi.

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İfadesi ortaya çıktı: Annesini ‘ilişkisi var’ diye öldürmüş

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#Cinayet#Serap Bor#Eskişehir

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