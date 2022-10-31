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İETT sürücüsü direksiyonda fenalaştı: Önce motosiklete ardından kaldırıma çarptı

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#Otobüs#İETT#Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 13:22

Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon başında fenalık geçirdiği İETT otobüsü, önce bir motosiklete ardından kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Motosikletlinin faciadan kılpayı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, saat 10.30’da Büyükçekmece Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece-Avcılar Metrobüs seferini yapan 34 JL 2561 plakalı İETT aracı, sürücüsünün direksiyon başında tansiyonu düşmesi sunucu önce bir motosikletliye çarptı ardından kaldırıma çıkarak ağaçlara ve uyarı levhasına çarptı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan İETT sürücüsü, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ve motosikletli kazayı yara almadan atlatırken, İETT aracının motosikletliye çarptığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İETT sürücüsü direksiyonda fenalaştı: Önce motosiklete ardından kaldırıma çarptı

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Kaza Sonrasında İETT sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan Yavuz Çubukçu, "Biz nasıl olduğunu görmedik ama bir anda deprem oldu sandık dışarı çıktığımızda otobüs ağaçları kopararak, kuaförün önünde durdu. Sürücü baygın bir şekilde otobüsün içinde yatıyordu, çıkarttık kalp masajı yaptık meğerse tansiyonu düşmüş. Ölen ya da yaralanan kimse yok” dedi.

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#Otobüs#İETT#Sürücü

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