×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İETT şoförü, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Başakşehir#İETT
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 09:25

Başakşehir'de seyir halinde olan İETT şoförü ile trafikteki başka bir aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araç sürücüsü ve oğlu İETT otobüsün içine girerek İETT şoförü Mahmut Murat Kınık'ı bıçakladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir'de meydana geldi. Kayaşehir -Yenibosna hattında sefer yapan bir İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı. 

İETT şoförü, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçaklandı

Bir süre sözlü olarak devam eden tartışmanın ardından diğer aracın sürücüsü yanında oğluyla beraber otobüsün içine girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı. Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganlardan biri, otobüs şoförü Mahmut Murat Kanık'ı kalp hizasından bıçakladı. Yaralanan Kanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken şüpheliler ise polis tarafından gözaltına alındı.

İETT şoförü, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçaklandı

Haberin Devamı

Öte yandan saldırı anları otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganların otobüsün içine girdiği, taraflar arasına arbede yaşandığı, yolcuların müdahalesi ile otobüs dışına çıkarılan şüphelilerden birinin otobüs şoförüne doğru hamle yaparak Kanık'ı yaraladığı anlar yer aldı.

İETT şoförü, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçaklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Başakşehir#İETT

BAKMADAN GEÇME!