İETT otobüsünde ortalık karıştı: Kadın yolcu bayıldı... Araçtan inip 'polis' diye bağırdılar

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Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Biber gazından etkilenen yolcuların otobüsten indiği anlar ve sonrasında yaşananlar, cep telefonu kamerası ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, biber gazından etkilenen yolcuların 'Polis' diye bağırdığı duyuluyor. Güvenlik kamerasında duran İETT otobüsünün kapılarının açılması, yolcuların inmesi ve bayılan kadının aşağıya indirildiği anlar da görülüyor.

"O KADAR KALABALIKTI Kİ OTOBÜSTEN İNENLER TEKRAR BİNEMEDİLER"

Görgü tanığı Mazhar Şimşek, "Dün arkadaşlarla içeride çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi. Kaza olduğunu zannettik ve dışarı çıktık. Otobüsten insanlar çıkmaya başladı.O arada herkes gözünü tutuyordu; Olayda iki kadın arasındaki tartışmadan dolayı biri biber gaz sıkıyor. İnsanlar da kapalı alanda olduğu için etkileniyor. Gözleri çok kötü oluyor. Biz de insanlara su vererek yardım etmeye çalıştık. Bir abla baygınlık geçirdi. Başka bir yolcu ise bayılan kadını bizim dükkana getirdi. İlk müdahaleyi yaparken ambulansı aradık diğer biber gazı sıkan arkadaşı da polis ekipleri alıp karakola götürdüler. Baygınlık geçiren bir de yaşlı teyze ve amca vardı, nefes alamıyordu. Yaşlı teyzeyle diğer kadını ambulans hastaneye götürdü. Çoğu kişi de mağdur oldu. O kadar kalabalıktı ki otobüsün içi, tartışma olması da normal. Otobüste iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Otobüsten indiler tekrar binemediler. Bu kadar kalabalık ortamda bunlar normal ama biber gazı sıkılması da yanlış.Astım hastası varmış içeride çocuklar, yaşlılar vardı. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık" dedi.

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