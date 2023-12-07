×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İETT otobüsünde biber gazı sıktı 

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#İETT#Otobüs
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 07:00

Ümraniye’de İETT otobüsünde 4 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde iddiaya göre, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. 

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki kadının tartıştığı ve bir kadının çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktığı görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniye#İETT#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!