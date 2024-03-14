İETT otobüsü şoförünü bıçaklamışlardı... Baba-oğul adliyede

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Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kayaşehir -Yenibosna metro hattında sefer yapan bir İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı. Bir süre sözlü olarak devam eden tartışmanın ardından diğer aracın sürücüsü, yanında oğluyla beraber otobüsün içine girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı. Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganları otobüsün dışına çıkardı. Saldırganlardan biri yine otobüse girmeyi başararak, otobüs şoförü Mahmut Murat Kanık’ı kalp hizasından bıçakladı. Yaralanan Kanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken şüpheliler ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kaçtıkları araç plakası tespit edildi. Şüphelilerin A.Ö. ve yaşı küçük oğlu M.Y.Ö. Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.