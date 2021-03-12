İETT Genel Müdür Vekili Whatsapp yazışmalarını verdi! Murat Ongun'un yalan söylediği belgelendi

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 29-30 Mart 2020 tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmalarını ilettiği öğrenildi.

Müfettişler; 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.16.17.18’de Kolukısa ve BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz arasında yapılan WhatsApp yazışmasında verilerin doğrulandığının sorgulandığını, 29 Mart 2020 tarihi saat: 17.40 itibariyle verilerde tam kesinleşme olmadan Murat Ongun’un söz konusu sayıları içeren tweetleri attığı tespit edildi.

Müfettişler; bir gün sonra 30 Mart 2020 tarihinde görevliler arasında yapılan yazışmalar ile alınan ifadelerden Fazilet Parkı Durağı’na ilişkin bilgilerde bir yanlışlık olabileceğinin değerlendirilmeye başlandığını tespit etti.

ONGUN: “BU SAYILARIN HANGİ ŞEKİLDE GELDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM”

Fazilet durağı soruşturmasında İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında iki soruşturma izni verilen Murat Ongun’un ifadesine ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri; Murat Ongun’a, 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği bilgisine nasıl ulaştıklarını sordu. Ongun, bu sayıların hangi şekilde geldiğini hatırlamadığını iddia etti ve “Verilerin güvenilir olduğu söylendi, tweet attım” dedi.

“15 KİŞİNİN BİNDİĞİNİ GÖRDÜM, ÖNCEKİ SAYI 70 KİŞİYDİ”

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa da; otobüsün kamera görüntülerinden Fazilet durağı olduğunu tahmin ettiği noktadan 15 kişinin bindiğini gördüğünü, bunun tahmini olduğunu iddia etti. Kolukısa, kendisine gelen önceki bilgide ise Fazilet durağından 70 yolcunun bindiği bilgisinin olduğunu savundu.

ONGUN: “VERİLERİN GÜVENİLİR OLDUĞU SÖYLENDİ, TWEET ATTIM”

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun; İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadede, 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine ilişkin sayıların hangi şekilde geldiğini hatırlamadığını iddia etti.

Ongun, 29 Mart 2020 tarihinde erken vakitte Twitter üzerinden belediye otobüslerinde bir yoğunluk olduğu üzerinde bilgiler almaya başladığını, bunun üzerine konuyu araştırma ihtiyacı hissettiğini, Alper Kolukısa’yı aradığını ve yoğunlukla ilgili kendisini bilgilendirmesini istediğini, bir müddet sonra kendisine dönüş yaptığını, söz konusu hatta böylesi bir yoğunluğun sıra dışı olduğunun söylendiğini iddia etti..

Ongun, Alper Kolukısa’nın kendisine verdikleri verilerle daha önceki iki Pazar günü bu saatte bu otobüslere yolcu biniş sayılarını istediğini, bir müddet sonra Alper Kolukısa’dan sayıların geldiğini, bu sayıların hangi şekilde geldiğini hatırlamadığını, telefonda, sözlü söylenmiş ya da WhatsApp mesajı olarak gelmiş olabileceğini savundu.

Ongun, bunun üzerine WhatsApp kanalından verilerin bir daha kontrol edilmesini istediğini, kendisine verilerin kontrol edildiği ve güvenilir olduğunun söylendiğini, bunun üzerine bahse konu tweetleri attığını iddia etti.

KOLUKISA: MURAT ONGUN GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa da; 29 Mart günü saat 09.00-10.00 civarlarında Murat Ongun’un kendisini telefonla aradığını, WhatsApp üzerinden bazı sosyal medya görüntülerini gönderdiğini ve bunları incelemesini istediğini, görüntülerde belediye otobüslerinde yoğunluğa ilişkin görüntü bilgileri bulunduğunu söyledi.

Kolukısa, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz’i aradığını, Otobüs A.Ş.’den iki hattın numaralarını verip bu iki hatta ilişkin biniş bilgilerini istediğini ifade etti. Kolukısa, çalışma arkadaşlarına da talimat verip Otobüs A.Ş.’den söz konusu seferlere ait kamera araç bilgilerini istediğini hatırlattı.

Kolukısa; yaklaşık 1 saat sonra hem BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, hem de BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayraktar’dan kurumsal mail adresine dönüş olduğunu, bu dönüşte duraklardan binişlere ilişkin bir tablo ve tablonun içinde de sayısal bilgiler olduğunu, kendisinin de bu bilgileri kurumsal mail yoluyla Murat Ongun’a iletilmesini istediğini söyledi..

“FAZİLET PARKI DURAĞI OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİ NOKTADAN 15 KİŞİNİN BİNDİĞİNİ GÖRDÜM”

Kolukısa; 29 Mart 2020 tarihinde akşam otobüs kamera görüntülerinin geldiğini, kamera görüntülerini izlediğini, kamera görüntülerinden Fazilet durağı olduğunu tahmin ettiği noktadan 15 kişinin bindiğini gördüğünü, bunun tahmin olduğunu zira sabah karanlığı şartlarında burasının Fazilet durağı olup olmadığının tam anlaşılmadığını, otobüsün duraklama sayısına göre böyle tahminde bulunduğunu iddia etti..

“70 YOLCUNUN BİNDİĞİ BİLGİSİ GELDİ, MURAT ONGUN’A İLETTİM”

H. Alper Kolukısa, kendisine gelen önceki bilgide Fazilet durağından tam sayıyı hatırlamamakla birlikte 70 yolcunun bindiği bilgisinin olduğunu, bunun üzerine Murat Ongun’u aradığını, görüntüdeki ve listedeki sayının yanlış olduğunu söylediğini, Murat Ongun’un da kendisine ‘BELBİM’le görüş, verilerin güvenilir olduğundan emin olalım’ dediğini savundu.

Kolukısa; bunun üzerine WhatsApp yoluyla BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz’e verilerin doğruluğundan emin olup olmadığını, kameralarda daha az yolcu binişi göründüğünü söylediğini, Karadeniz’in de ilgili arkadaşlara soracağını söylediğini, teknik konu olduğu için incelemenin uzun sürmüş olabileceğini savundu.

Kolukısa, Yücel Karadeniz’in 30 Mart Pazar günü kendisine dönüş yaptıklarını, sistemde Fazilet durağından çok miktarda biniş olduğunu gösteren tablo attıklarını, kendisinin de bunun üzerine ‘Sistemde sorun olmasın, araç hareket etmiş, yani kart basılmıştır ama GPS sinyal alınca göndermiş olabilir mi?” diye sorduğunu söyledi. Kolukısa, Karadeniz’in kendisine ‘Baktırayım’ dediğini söyledi.

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz ve BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayraktar da, müfettişlere ifade verdi.

WHATSAPP YAZIŞMALARINDAN MURAT ONGUN’UN YALAN AÇIKLAMA YAPILDIĞI BELGELENDİ

İçişleri Bakanlığı müfettişleri; alınan ifadelerden İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un Fazilet durağına ilişkin verilerin kesinleşmeden paylaşımda bulunduğunu tespit etti.

İçişleri Bakanlığı; 29 Mart 2020 tarihinde iki İETT hattında fazla yolcu alındığı şeklinde sosyal medya üzerinde yapılan yayınlar üzerine konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olan ve Basın Sözcüsü şeklinde çalışan Murat Ongun’un dikkatini çektiğini, konuyu araştırması için İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa ile telefon irtibatı kurduğuna dikkat çekildi..

Müfettişler; H. Alper Kolukısa’nın söz konusu iki hattaki otobüsün biniş bilgilerine ulaşmak için BELBİM A.Ş. Genel Müdürü ile irtibat kurduğu, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü ile irtibat kurduğu, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz’in konu ile ilgilenmesi için Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak’ı görevlendirdiğine dikkat çekildi.

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 29-30 Mart 2020 tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmalarını ilettiği öğrenildi.

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 29-30 Mart 2020 tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmalarını ilettiği öğrenildi. 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.16.17.18’de Kolukısa ve BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz arasında yapılan WhatsApp yazışmasında verilerin doğrulandığının sorgulandığı, 29 Mart 2020 tarihi saat 17.40 itibariyle verilerde tam kesinleşme olmadan Murat Ongun’un söz konusu sayıları içeren tweetleri attığı tespit edildi.

Müfettişler, bir gün sonra 30 Mart 2020 tarihinde görevliler arasında yapılan yazışmalar ile alınan ifadelerden Fazilet Parkı Durağı’na ilişkin bilgilerde bir yanlışlık olabileceğinin değerlendirilmeye başlandığını tespit etti.

Müfettişler, Murat Ongun’un tweetinde paylaşmış olduğu yolcu sayısı ile ilgili rakamlara nasıl ulaşıldığının tam olarak anlaşılmadığı, H. Alper Kolukısa tarafından müfettişlere verilen ve Yücel Karadeniz ile arasındaki WhatsApp iletişiminde bu sayıların olmadığı, sadece Fazilet Parkı Durağı’ndan binişlere ilişkin sayı içermeyen bir görüntü olduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU VE 3 ÇALIŞANA HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Fazilet durağı soruşturmasında yeteri kadar araştırma yapılmadan suç duyurusunda bunulması için onay veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, suç duyurusunda doğru olmayan bilgilerin kaynağı İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, idari bir görev niteliğindeki suç duyurusunu fillen hazırlayıp sunan İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.. Söz konusu kişiler, suç duyurusunda ve soruşturma esnasında sahte evrak hazırladığı iddiasıyla ifade vereceği öğrenildi.



MURAT ONGUN'A 2. SORUŞTURMA

Süleyman Soylu; pandemi döneminde otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.

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