İdlib ve kırsalında koronavirüs önlemi

Suriye'de insani yardım kuruluşları, Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı İdlib'de önlem alarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İdlib ile kırsalında bulunan ve sivillerin toplu halde yaşadıkları çadır kentlerindeki okullar ve camiler başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.