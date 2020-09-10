İdlib şehidi Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla saat 16.30'da Esenler Mahallesi'nde annesi Esma Erdoğan'ın yaşadığı evin önüne getirildi. Şehidin cenazesi tekbirlerle karşılandı.

Şehidin eşi Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Emine Erdoğan ve kızları Eylül ile Elif Naz Türk bayrağına sarılı naaşın başından uzun süre ayrılmadı. Anne ve iki kızı, sürekli tabuta dokunarak, gözyaşı döktü.

Kızları Elif Naz ve Eylül, babalarına "Seni çok seviyoruz" diye seslendi. Şehidin annesi Esma Edoğan da cenaze aracının yanına gelerek oğlunun tabutuna bakıp gözyaşı döktü.

Birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan Erdoğan ailesine, yakınları ve askerler destek oldu. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenle defnedilmek üzere Hastane Bayırı Şehitliği'ne getirildi.