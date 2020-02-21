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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

İdlib şehidi Mustafa Ertürk'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi

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İdlib şehidi Mustafa Ertürk'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi
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Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi memleketi Gaziantep’e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göç ve krizi önlemek için kontrol gücü olarak bulunduğu İdlib'de dün rejim tarafından düzenlen hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün cenazesi sabah saatlerinde memleketi Gaziantep’e getirildi.

Şehidin cenazesini Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehidin annesi Hatice Ertürk, babası Osman Ertürk, kardeşleri, akrabaları ve askeri erkan karşıladı.

İdlib şehidi Mustafa Ertürkün cenazesi Gaziantepe getirildi
3 kardeş oldukları öğrenilen Ertürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangasınca omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi ve akrabalarını cenazeyi karşılayan protokol üyeleri teselli etti.

İdlib şehidi Mustafa Ertürkün cenazesi Gaziantepe getirildi
2 yıldır TSK'da görev yapan ve bekar olan şehit Mustafa Ertürk'ün cenazesi, öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

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