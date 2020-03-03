Â Suriye Ä°dlib'deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Uzman OnbaÅŸÄ± Emre Baysal'Ä±n evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Åžehidin Sancaktepe'deki baba evine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ã¶nceki gÃ¼n taziye ziyaretinde bulundu. ErdoÄŸan, ÅŸehit babasÄ± UÄŸur Baysal ve Konya'da asker olan kardeÅŸi Yunus Baysal ile sohbet etti. Yunus Baysal, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a askerde kalmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

â€œÃœZÃœLDÃœK AMA Ã‡OK GURURLUYUZ"

Åžehidin kardeÅŸi Yunus Baysal, â€œBiz 4 kardeÅŸiz, bir tane kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸimiz var. Ben askerliÄŸimi Konya'da yapÄ±yorum, 55 gÃ¼nÃ¼m kaldÄ±. Åžehit haberini aldÄ±k, Ã¼zÃ¼ldÃ¼k ama Ã§ok gururluyuz. Bin tane Emre, bin tane Rahim, bin tane Yunus bu vatana feda olsun. Buradaki herkesin seve seve bu vatan iÃ§in canÄ±nÄ± vereceÄŸini biliyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan Allah razÄ± olsun, desteÄŸini bizden esirgemedi. Her zaman yanÄ±mÄ±zda bulundu, eÅŸiyle beraber" dedi.

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"ABÄ°MLE EN SON ASKERE GÄ°TMEDEN Ã–NCE GÃ–RÃœÅžTÃœM"

Konya'nÄ±n Kulu ilÃ§esinde Ã–meranlÄ± Jandarma Karakolu'nda askerlik gÃ¶revini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Yunus Baysal, â€œBen abimle en son askere gitmeden Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Yani uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yordum. Telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorduk. En son bir hafta Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼m. O zaman ev arkadaÅŸÄ± ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ondan sonra zaten gÃ¶rÃ¼ÅŸemedik. Normalde ben kuafÃ¶rÃ¼m, berberim. 13 yÄ±ldÄ±r burada berberlik yapÄ±yorum. Geri kalan hayatÄ±mda askeriyede gÃ¶rev almak istiyorum" diye konuÅŸtu.

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"DÃœÄžÃœNÃœNÃœ YAPACAKTI, ONDAN SONRA GÃ–REV YERÄ°NE GÄ°DECEKTÄ°"

Yunus Baysal, â€œAbim niÅŸanlÄ±ydÄ±. AyÄ±n 11'inde dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼z vardÄ±. 1 ay Ã¶nce izne geldi, ben burada yoktum, geldi evini ayarladÄ±. EÅŸyalarÄ±nÄ± aldÄ±. HazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yordu. Ä°dlib'den geldikten sonra zaten dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ yapacaktÄ±. Ondan sonra gÃ¶rev yerine tekrar gidecekti. NiÅŸanlÄ±sÄ± da burada, o da Ã§ok Ã¼zgÃ¼n. Yatakta ÅŸu an, yatÄ±yor. Biraz dinlensin diye yatÄ±rdÄ±k onu. ÃœzgÃ¼nler ama Ã§ok gururlular. Hepsinin baÅŸÄ± dik. Abim gÃ¼zel insandÄ±. Allah ona nasip etti. Peygamber efendimizle komÅŸu olmayÄ± nasip etti. Kime sorarsanÄ±z sorun abim gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel insandÄ±. Kimseyi incitmemiÅŸtir. Bir karÄ±ncayÄ± bile incitmemiÅŸtir. Allah bize de nasip etsin" dedi.

"AÄ°LEM TOPARLANIR TOPARLANMAZ GÄ°DECEÄžÄ°M"

Ã‡ocukluÄŸundan beri askerlik hayali olduÄŸunu sÃ¶yleyen Baysal, â€œZaten vatan sevgisi herkes de var. TÃ¼m milletimizde var. Vatan dedin mi hemen herkes koÅŸa koÅŸa, seve seve gider. Abim desen onda da vatan sevgisi vardÄ±. Amcam denizde uzmandÄ±. Yani bizim sÃ¼lalede asker Ã§ok var. Biz seve seve askeriyede gÃ¶rev almayÄ± istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti hakkÄ±nda konuÅŸan Baysal, â€œCumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z sordu bana, 'Gidecek misin askere' diye. Ben de 'BaÅŸkanÄ±m, ben gÃ¶revimi borcumu bitireceÄŸim. KalÄ±cÄ± olarak kalmak istiyorum' dedim. SaÄŸ olsunlar komutanlarÄ±mÄ±z 'istediÄŸin kadar izin kullanabilirsin' dediler. Ailem toparlanÄ±r toparlanmaz hemen gideceÄŸim. GÃ¶revimin baÅŸÄ±na dÃ¶neceÄŸim. Ben askerde olayÄ±m da ne olursa olsun. Seve seve gideceÄŸimi herkes biliyor" dedi.