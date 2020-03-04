İdealist ne demek? İdealist nedir? İdealist TDK kelime anlamı

Sözcüğün çıkış noktası olarak Antik Yunanca gösterilmektedir. Bu sözcük anlam olarak ideallerine bağlı olan kimse demektir.

İdealist Ne Demek?

İdealist, çeşitli hedeflere sahip olan ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi yaşam felsefesi edinen kimse demektir. İdealist olan kimseler için yaşam, bazı amaçlara bağlıdır. Bu amaçlar, kişinin kendisini gerçekleştirmesine yardımcıdır. Ve bu felsefeye göre herkes, amaçları doğrultusunda bir yaşam sürmelidir.

İdealizm felsefesini içeren ideal sözcüğü, Antik Yunan filozoflarına kadar dayanmaktadır. Bu kavrama eski Helen eserlerinde de rastlamak mümkündür. Sözcüğün ilk kullanımı Platon'un eserlerinde mevcuttur.

İdealist Nedir?

İdealist sözcüğü tarih, sosyoloji gibi bilim dallarında da kullanılan bir terimdir. Tarihte idealist görüş açısına sahip olan birçok yönetici mevcuttur. Krallar ve imparatorların büyük bir bölümü, idealisttir. Ve hedeflerini gerçekleştirmek adına devletleri yönetmişlerdir.

Sosyoloji alanında idealist, toplumların kendilerini geliştirmeleri için kullanılan bir araçtır. Bu felsefeye göre toplumlar ideallere sahip olursa gelişip, ilerleyebilirler.

İdealist TDK Kelime Anlamı

İdealist sözcüğü TDK sözlüğünde ele alınmaktadır. Sözcüğün TDK açıklamasında idealist, amaçları yani idealleri olan kimsedir. TDK, bu idealleri "ülkü" kavramıyla açıklamaktadır. Ülküleri yani hedefleri olan kimse, idealist olarak kabul edilmektedir. Sözcüğün başka bir açıklaması da" idealizm felsefesini savunan filozof" şeklindedir. Bu sözcük günümüzde birçok felsefi ve edebi eserde de geçmektedir.