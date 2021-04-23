İdata çalışma saatleri 2021 – İdata kaçta kapanıyor/açılıyor?

İtalya ve Almanya ülkelerine seyahat etmeyi arzu eden vatandaşlar, İDATA başvuru merkezlerini ziyaret edip, vize işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Açılmış olduğu günden bu güne dek vatandaşların pasaport ve vize işlemleri adına ilk tercihi olmayı başarmış kuruluş, çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

İDATA Çalışma Saatleri 2021

İDATA başvuru merkezleri sabah saatlerinde 08.00'de açılmakta ve akşam saati 18.00'da kapanmaktadır. Ayrıca bazı şubelerde çalışma saatleri değişebilir. Kurumun çalışma saatleri hakkında sık biçimde sorulan sorulara yanıt vermek faydalı olacaktır.

iDATA Öğle Arası Saatleri

Öğlen saat 12.30 ile 13.30 içerisinde 1 saat süre zarfında öğle arası nedeniyle merkezler kapalı vaziyettedir.

İDATA Hafta Sonu Çalışma Saatleri

İDATA başvuru merkezleri, hafta sonunda, Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadırlar. Yalnızca resmi tatil günlerinin haricinde hafta içi her gün vize başvuruları, pasaport teslimi gibi işlemleri yapılabilir.

İDATA Çağrı Merkezi Çalışma Saatleri

İDATA Çağrı Merkezi ise hafta içi 08:00 - 12:30 / 13:30 - 16:30 saatleri arası hizmet vermektedir.

İDATA Bayramda Çalışma Saatleri

İDATA bayram günlerinde açık mı kapalı mı diye soranlar vardır. İDATA büroları; Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dini tatillerle 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi resmi tatil günleri içerisinde çalışmamaktadır. Bu şekilde bunlar dikkate alınarak, İDATA merkezlerine gidip kişi işlemlerini yapmak mümkün olacaktır. Bu günler dışında işlemler kolayca halledilebilir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

İDATA Hakkında

İDATA; Trabzon, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, İstanbul şehirlerinde başvuru merkezlerine sahiptir. Buradaki başvuru merkezlerine müracaat edip, pasaport ve vize işlemleri yapılabilir. Randevu almadan gidileceği gibi 0850 460 84 93 ile çağrı merkezi sayesinde randevu alıp da işlemler yapılabilir. Genel şekilde başvuru merkezleri, yoğun olmalarından ötürü randevu alıp gidilmesi tavsiye edilmektedir.

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