ICYF, FLEP programıyla geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor

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ICYF tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı –FLEP kapsamında devlet ya da hükümet başkanları, kıdemli bakanlar, saygın uluslar arası kuruluşların başkanları İstanbul’da tüm bir gün boyunca Chatham House kuralları çerçevesinde katılımcılarla buluşuyor.

Programda Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in ardından bugün de İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon konuşmacı oldu. Toplantı öncesinde konuşan Hoon, FLEP programıyla ilgili olarak da “Uzun yıllar politikacı olarak görev yapmış ve modern dünyaya şekil vermiş bir insan olarak böyle bir programda yer almak ve katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde ve tecrübe aktarımında bulunmak bence bulunmaz bir fırsat. Farklı ülkelerden, farklı arka planlara sahip insanların bir araya gelerek karşılıklı konuşuyor olması çok önemli. Daha iyi ve daha güvenli bir dünya için farklı dünya görüşlerine olan insanların bir arada konuşabiliyor olmasını önemsiyorum” dedi. Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.

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Tonny Blair’in başbakanlığı döneminde 1999-2005 yılları arasında Savunma Bakanı olan Hoon, Gordon Brown hükümetinde 2005-2006 yıllarında Avrupa Bakanı, 2008-2009 yıllarında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Program katılımcıları, deneyimli siyasetçiyle diploması, lojistik, ulaştırma ve ülkeler arası diyalog gibi bir çok konuda fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

ZANNİER VE LETERME MART AYINDA İSTANBUL’DA

Her ay iki isimle devam edecek olan FLEP’in Mart ayındaki konukları ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier ve eski Belçika Başbakanı Yves Leterme olacak.

Uzun yıllar BM Genel Müsteşarlığı görevinde bulunan Zannier, 2011-2017 yılları arasında AGİT Genel Sekreteri, ardından da 2017 - 2020 yılları arasında AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. FLEP kapsamında 24 Mart 2023’te ICYF’in konuğu olarak İstanbul’a gelecek olan Zannier, güvenlik, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi konularında çeşitli yayınların yazarıdır.

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Belçika eski Başbakanı Yves Leterme de 25 Mart 2023’te ICYF’in konuğu olarak FLEP katılımcılarıyla bir araya gelecek.