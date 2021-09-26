İcrayla çocuk görme devri artık bitiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Domatesin zam yolculuğu Tarladan markete ikiye katlanıyorDomatesin zam yolculuğu! Tarladan markete ikiye katlanıyor#Domates
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Yeni nesil çiftçi Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndüYeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndü#Çiftçi
Başpiskopos bir İstanbul çocuğu Bağnazların hücmuna uğradıBaşpiskopos bir İstanbul çocuğu! Bağnazların hücmuna uğradı#Belgrad
TEKNOFESTte önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacakTEKNOFEST'te önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacak#TEKNOFEST
Akşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soruAkşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soru#Meral Akşener
İcrayla çocuk görme devri artık bitiyorİcrayla çocuk görme devri artık bitiyor#Yargı Reformu
Frank Sinatra bu New York’u görse...Frank Sinatra bu New York’u görse...#New York
Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldımYaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım#Seda Demir
UEFAda beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdim UEFA'da beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdim#Simone De Beauvoir
Çirkin olayda flaş gelişme Aynı skandala daha önce de imza atmış...Çirkin olayda flaş gelişme! Aynı skandala daha önce de imza atmış...#Engelliler
Almanyada kıran kırana yarış Türk Armin arayı kapattıAlmanya'da kıran kırana yarış! Türk Armin arayı kapattı#Almanya
Kumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikayeKumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikaye#Suzan Kardeş
Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı Beşiktaş maçında olay olmuştuAdana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu#Balotelli
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
HABERLERGündem Haberleri

İcrayla çocuk görme devri artık bitiyor

#Yargı Reformu#İcra#Çocuk Teslimi
İcrayla çocuk görme devri artık bitiyor
Oya ARMUTÇU

Boşandıktan sonra çocuğu göremeyen anne ya da baba ‘icra yoluyla’ ve bin lira masrafla polis eşliğinde bu hakkını elde edebiliyordu. Yeni düzenlemeyle çocuğunu teslim alacak ebeveynler bunu psikolog nezaretinde yapacak.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı reformuyla çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesi icra dairelerinin görev alanından çıkartılacak. Taslak düzenleme yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şekillenecek.

BİN LİRA MASRAFI VAR

Çocuğunu göremeyen ve icraya her başvurusunda harç, yolluk, uzman ve araç gideri olarak yaklaşık bin lira masraf yapan ebeveynler bu yükten kurtulacak. Tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda “mağdur odaklı adalet” seferberliği başlattıklarını belirterek, “Çocuğun bir eşya gibi icraya konu olmasını kabul edemeyiz” açıklaması yapmıştı.

ŞU AN NASIL YAPILIYOR?

Mahkemelerce, çocuğu olan çiftlerin boşanma davalarında boşanan çiftlerden birinin rıza göstermemesi halinde mahkeme kararının yerine getirilmesi kamu gücüyle yapılıyor. Görevi icra daireleri yerine getiriyor.

YENİ YÖNTEMLE NASIL OLACAK?

Haberin Devamı

Yeni sistemde bu işlemler icra sistemi dışına çıkarılarak, çocuğun mal gibi icraya konulması sona erecek. Çocuk teslimi görevini adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri üstlenecek. Çocuk teslimi işlemleri, artık psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci gibi uzmanlar eliyle yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı Reformu#İcra#Çocuk Teslimi