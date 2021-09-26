İcrayla çocuk görme devri artık bitiyor

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı reformuyla çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesi icra dairelerinin görev alanından çıkartılacak. Taslak düzenleme yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şekillenecek.

BİN LİRA MASRAFI VAR

Çocuğunu göremeyen ve icraya her başvurusunda harç, yolluk, uzman ve araç gideri olarak yaklaşık bin lira masraf yapan ebeveynler bu yükten kurtulacak. Tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda “mağdur odaklı adalet” seferberliği başlattıklarını belirterek, “Çocuğun bir eşya gibi icraya konu olmasını kabul edemeyiz” açıklaması yapmıştı.

ŞU AN NASIL YAPILIYOR?

Mahkemelerce, çocuğu olan çiftlerin boşanma davalarında boşanan çiftlerden birinin rıza göstermemesi halinde mahkeme kararının yerine getirilmesi kamu gücüyle yapılıyor. Görevi icra daireleri yerine getiriyor.

YENİ YÖNTEMLE NASIL OLACAK?

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Yeni sistemde bu işlemler icra sistemi dışına çıkarılarak, çocuğun mal gibi icraya konulması sona erecek. Çocuk teslimi görevini adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri üstlenecek. Çocuk teslimi işlemleri, artık psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci gibi uzmanlar eliyle yapılacak.