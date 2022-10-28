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İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenlik görevlisine ateş açtı

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#İcra#Ev#Satılık
İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenlik görevlisine ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 11:19

Gaziosmanpaşa'da icradan satılan evine girmek isteyen Ahmet Ş., kendisini engellemek isteyen sitenin güvenlik görevlisi Yusuf Karademir'i silahla ateş ederek yaraladı.

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Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde icradan satılan evine girmek isteyen Ahmet Ş., kendisini engellemek isteyen sitenin güvenlik görevlisi Yusuf Karademir ile tartıştı. Tartışma sırasında Ahmet Ş., yanında getirdiği silahla Karademir'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yusuf Karademir olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Ahmet Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenlik görevlisine ateş açtı



Mahalle esnafı Arif Sade, "Silah sesini duydum. Kapının önüne çıkıp baktım. Daha sonra polisler geldi. Güvenliğin vurulduğunu duydum. Sanırım adamın elinde silah vardı. Polisler 'Sakin ol. Biz sana yardımcı olacağız' diyorlardı" dedi.

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#İcra#Ev#Satılık