İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenlik görevlisine ateş açtı

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Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde icradan satılan evine girmek isteyen Ahmet Ş., kendisini engellemek isteyen sitenin güvenlik görevlisi Yusuf Karademir ile tartıştı. Tartışma sırasında Ahmet Ş., yanında getirdiği silahla Karademir'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yusuf Karademir olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Ahmet Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.