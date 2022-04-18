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İcra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İcra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

İcra müdürlüğü sınav sonuçları, sınavın üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte pek çok adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı için tüm dikkatler resmi internet sitesine çevrildi. Peki, icra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

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İcra müdürlüğü sınav sonuçları için tüm dikkatler ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişinin katılım gösterdiği icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı, 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, İcra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde icra müdür yardımcılığı sınav sonuçları 28 Nisan Perşembe günü açıklanacak. 

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