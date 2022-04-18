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İcra müdürlüğü sınav sonuçları için tüm dikkatler ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişinin katılım gösterdiği icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı, 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, İcra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde icra müdür yardımcılığı sınav sonuçları 28 Nisan Perşembe günü açıklanacak.