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Gündem
Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

İcra müdür yardımcısı 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden firar etti

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İcra müdür yardımcısı 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden firar etti
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Eskişehir’de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K.’nin zimmetine geçirdiği miktarın 5 milyon lira olduğu bildirildi.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.’nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, ‘sigara içme’ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

İcra müdür yardımcısı sigara içme bahanesiyle adliyeden firar etti

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