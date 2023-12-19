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İcra memurları kungfu öğreniyor

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#Gaziantep#İcra Memuru#Kungfu
İcra memurları kungfu öğreniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

Daha önce Gaziantep’teki sağlık çalışanlarının aldığı kungfu eğitimi, bu kez talep üzerine İcra Müdürlüğü’nde çalışan icra memurlarına verilmeye başlandı.

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Riskli meslek grubunda yer alan icra memurları, aldıkları eğitim ile kendilerini savunmayı amaçlıyor. Kadınların da aralarında olduğu 20 icra memuru, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

'BASİT EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, “Zaman zaman zor durumda kaldıkları, mukavemete uğradıklarını gördüğümüz için aldığımız başvurular üzerine onlara kendilerini basit bir şekilde müdafaa edebilecekleri eğitim veriyoruz. Toplumdaki aşırı şiddet baskısının, öfke patlamasının biraz daha bastırılmasını ve biraz daha iletişim kurulur hale getirilmesi için çabalıyoruz.” dedi.

İcra memurları da eğitim ile amaçlarının karşılaşabilecekleri şiddet olaylarına karşı kendilerini koruyabilmek olduğunu söyledi.

 

 

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#Gaziantep#İcra Memuru#Kungfu

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