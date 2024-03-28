İçme suyu hattı çalışmasında göçük: 3 işçi öldü

Haberin Devamı

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi’nde dün 13.30 sıralarında, müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçmesuyu projesinde, hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu. İşçiler İbrahim Keskin, Dinçer Uzunosmanoğlu ve Mehmet Mahmut Allahverdi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama - kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İbrahim Keskin, Dinçer Uzunosmanoğlu ve Mehmet Mahmut Allahverdi’nin cansız bedenleri savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘KAYNAK YAPARKEN HEYELAN ALTINDA KALDILAR’

Haberin Devamı

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu “İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldı. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı. Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdiriilahi böyleymiş” dedi.