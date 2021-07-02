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Haber Giriş: 02.07.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

İçişleri duyurdu! İstanbul Vakfının Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin

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İçişleri duyurdu! İstanbul Vakfının Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebinin kabul edildiğini açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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