İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği belirtildi. Bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi" denildi.
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