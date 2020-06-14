Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
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İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Nikâh’ genelgesi: Tokalaşma yok, takılar sandığa
İçişleri Bakanlığı, 15 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak nikâh salonlarıyla ilgili 81 il valiliğine “Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. İşte o tedbirlerden bazıları:
- KISA TUTUN: Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.
- AZ KİŞİYLE YAPIN: Nikâh merasimi yapılacak mekanların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.
- MASKE TAKIN: Nikâh yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz olanlara mekan girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil) sağlanacak.
- MESAFE KOYUN: Oturma düzeninde masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.
- KUTLARKEN ÖPÜŞMEYİN: Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak. Takıların ve hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık gibi bir toplama kutusuna konulması sağlanacak.
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