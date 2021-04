İçişleri Bakanlığı ile DİSK ve spor federasyonları arasında afetlere hazırlık eğitimi protokolü

İçişleri Bakanlığı ile DİSK arasında imzalanan iş birliği protokolü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) imza töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bakan Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin AFAD ile eş güdümlü olarak yürütülmesini amaçlayan protokol kapsamında, bugüne kadar 13 bakanlık, 172 üniversite, 9 sendika ve oda, 11 kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve banka ile iş birliği sağlandığını belirterek, bu sayıyı sürekli artırmaya çalıştıklarını ve tam bir seferberlik halinde olduklarını söyledi.

'ÇOK UZAKTA OLMAYAN DEPREME HAZIR OLMALIYIZ'

Bakan Soylu, son 30 yılda AFAD veri tabanı üzerinde yapılan hesaplamalara göre; Türkiye ve çevresinde yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem sayısının son yıllarda arttığını ifade ederek, "Dolayısıyla vaktini, saatini bilemediğimiz; ama çok uzakta olmayan bir depreme hazır olmalıyız" dedi. Bu konuda alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "İnsanlar depremden sonra çok doğal olarak yollara çıkıyor; fakat bu en tehlikeli işlerden bir tanesi. Çünkü araçla beraber yola çıktığımız andan itibaren depremde müdahale edecek arama kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi en büyük problem oluyor. İkincisi depremde enkaz altında kalan ve yaralanan kişiye müdahale etmesi gereken sağlık ekiplerinin oraya ulaşması problem oluyor. Ve yine başka bir problem, herkes birbirini telefonla arıyor ve hal böyle olunca da iletişim kesiliyor. Bunun için eğitimlerimizin çerçevesini tamamen buna odaklamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da, Türkiye'nin bir deprem ülkesini olduğunu hatırlatarak, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için yapılan bu çalışmaların ve eğitimlerin son derece önemli ve hayati olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve Çerkezoğlu, iş birliği protokolünü imzalandı.

SPOR FEDERASYONLARI İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Bakan Soylu, daha sonra 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve 14 spor federasyonu arasında imzalanacak iş birliği imza törenine geçti. Törene, Bakan Soyu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kick-Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özer, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile federasyon yetkilileri katıldı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin afet riskini doğru yönetebilmek ve afetleri mümkün olan en az kayıpla hatta sıfır kayıpla atlatabilmek için çalıştıklarını belirterek, "2021 yılından bugüne kadar 81 valimize, 1127 mülki idare amirimize, 6 milyon 575 bin 862 vatandaşımıza, 32 bin 973 muhtar ve 48 bin 470 azaya afet farkındalık eğitim verdik" dedi.

TFF BAŞKANI ÖZDEMİR: AFETLERLE BAŞ ETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ

Federasyon başkanları adına konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir de, afet farkındalığının toplumlar için her geçen gün daha büyük önem kazandığını ifade ederek, "Coğrafi yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Yaşamın kaçınılmaz gerçeği olan doğal afetlerin önüne geçmek mümkün değil; ancak can ve mal kaybını azaltmak her zaman mümkündür. Bunun için de tabii ki afetlere karşı daima bilinçli ve hazır olmamız gerekiyor. İmzalayacağımız anlaşma ile federasyonumuz ve paydaşlarımızın personelleri afet eğitimcileriyle afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını yapacaklar. Bu konuda AFAD'ın tecrübelerinden yararlanacağız. Afet ve acil durum farkındalığını da artıracağız. Protokol kapsamında federasyon olarak tüm çalışanlarımızın AFAD gönüllülük sistemine katılımını teşvik ederek, önemli bir görevi de üstleniyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve eğitimlerimiz neticesinde afetlerle baş etmeyi öğreneceğiz" dedi.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı ile 14 spor federasyonu arasındaki iş birliği protokolünü federasyon başkanlarıyla imzaladı.

