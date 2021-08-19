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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Bir terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: Bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli’nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından jandarma silahlı insansız hava aracı ile hava kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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