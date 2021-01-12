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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, ''Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sehi Ormanlarında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım Operasyonları'nda son vuruşun dün gece Bitlis Sehi Ormanlarında gerçekleştirildiği belirtilerek, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; Bitlis -Sehi Ormanlarında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat birlikleri ve güvenlik korucularınca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi. 

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