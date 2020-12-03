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DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2020 yılı içinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 218’e ulaştı. 

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