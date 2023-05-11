İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce yorumu: Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği

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İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bakan Soylu, bugün ilk olarak Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ne, daha sonra Tophane Mahallesi’ne giderek vatandaşlara seslendi. Tophane’de yaptığı konuşmada, Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini yorumlayan Soylu, terör örgütü FETÖ ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etti.

"12 YILDAN İTİBAREN TÜRKİYE'DE YAŞADIKLARIMIZI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Tüm engellemelere rağmen iktidarda oldukları süre boyunca birçok icraat gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Özellikle son 12 yıldan itibaren Türkiye'de yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Hemen yukarıda Taksim'de gezi olayları başladı. Dediler ki sen Taksim'de cami yapmayacaksın. Dediler ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Dediler ki İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın. Dediler ki Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksın. Dediler ki Mersin'de nükleer santrali yapmayacaksınız. Marmaray yapmayacaksınız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Tayyip Erdoğan yaptı mı? Ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra dünyanın en büyük havalimanlarından birisi İstanbul Havalimanı'nı yaptı mı? Ardından Mersin'deki nükleer santrali, yani bizim enerji açığımızı kapatacak, dışarıya enerji parası vermeyeceğimiz Mersin nükleer santralinin birinci etabını açtı mı? Ardından bütün bunlarla birlikte Tayyip Erdoğan Marmaray'ı yaptı mı? Avrasya'yı yaptı mı? Evet. Osmangazi Köprüsü'nü yaptı mı? Evet. Yetmedi Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptı mı? Aynı zamanda Tayyip Erdoğan Taksim'de de camiyi yaptı mı? Bunlara kapak olsun diye bir de Çanakkale Köprüsü'nün pandemi döneminde bitirdi mi?” dedi.

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“TÜRKİYE’Yİ TAM YÜZ YILLIK BİR KARMAŞAYA SOKACAKLAR”

Bakan Soylu, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde Amerika’nın taleplerini yerine getireceklerini belirterek, “Tayyip Erdoğan gitsin, diyen bay bay Kemal diyor ki; 'Ben kuzey Irak'tan ve kuzey Suriye'den askeri çekeceğim' diyor. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Orada terör koridoru, güvenlik koridorunuzu olacak, orada bir terör devleti kuracak, Amerika'nın talebini yerine getirecek. Diyor ki; Apo ile Selo tutsaktır, onları serbest bırakacağız. Diyorlar ki; özerklik getireceğiz Türkiye'ye. Onlar da özerklik getirmek istiyorlar. Şimdi yönetim bunlarda olacak ve Türkiye bir başka karmaşaya, tam yüz yıllık bir karmaşaya sokacaklar. Türkiye'yi yüz yıllık bir karmaşaya mı sokmaya razıyız, yüz yıllık bir istikrara mı sokmaya razıyız? Türkiye bunun kararını verecek” diye konuştu.



“MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ”

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Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi hakkında da konuşan Bakan Soylu, “FETÖ'cülerle ilişkiyi gördünüz değil mi? Artık diyorlar ki; FETÖ'cüleri getireceğiz devletin başına yeniden koyacağız. Şimdi Muharrem İnce adaylıktan çekildi değil mi? Acaba neden? Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği, doğru mu? Şimdi onlara bu millet 14 Mayıs akşamı öyle bir tokat vuracak ki bir daha Türkiye tarihinde bunların adını kimse anmayacak. Böyle bir böyle bir rezalet söz olabilir mi? Tayyip Erdoğan'a evet herkes dua etmeli bu FETÖ belasından tek başına Türkiye'yi kurtardı diye. Şimdi onları Amerika’dan getirecekler, tekrar Türkiye’nin başına geçirecekler” ifadelerini kullandı.