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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan BAYKAR'a ziyaret

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#Süleyman Soylu#BAYKAR#İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan BAYKARa ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 17:40

BAYKAR'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik güçlerimizin mücadele/çalışma arkadaşı gururumuz İHA’ların üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezindeyiz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Güvenlik güçlerimizin mücadele/çalışma arkadaşı gururumuz İHA’ların üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezindeyiz.

Milli, yerli Savunma Sanayii gururunu yaşatan rahmetli Özdemir Bayraktar'a ve Sn.Cumhurbaşkanımıza minnettarız.

Kızıl Elma hedefine ilerliyor.

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BAYKAR'DAN PAYLAŞIM

Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi..

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#Süleyman Soylu#BAYKAR#İHA

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