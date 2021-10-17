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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de güvenlik toplantısına katıldı

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Güvenlik Ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuncelide güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de güvenlik toplantısına katıldı.

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Toplantının düzenlendiği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gelen Soylu, Acil Çağrı Merkezi ve AFAD ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kendisine çiçek veren AFAD gönüllüsü Samet Erdoğan'la da görüşen Soylu, GAMER şeref defterini imzaladı.

Bakan Soylu, daha sonra terör, uyuşturucu ile mücadele, deprem, göç, asayiş ve salgın konularının ele alındığı toplantıya başkanlık yaptı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan ve diğer yetkililer katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Güvenlik Ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

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